巨人の２年目・荒巻悠内野手が１９日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、屋内でのマシン打撃後に打撃投手の生きた球を打ち込んだ。開幕スタメンを狙う左の大砲候補は、ブルージェイズへ移籍した岡本和真内野手の名前を出し「岡本さんもいなくなったので自分にとってはチャンス。狙っていきたいなと思います」とレギュラー奪取に燃えた。

ルーキーイヤーの昨季は１軍で３１試合に出場し打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。７月９日の中日戦（福島）で同学年の高橋宏からプロ初本塁打を放った。１１月上旬からはオーストラリア・ウィンターリーグに参加して３本塁打、１１打点をマーク。年明けは３日から母校・祐誠高の施設を借りて始動していた。前日１８日にＧ球場へ戻り、当日の午後７時から即夜間練習。この日も午前９時過ぎから汗を流した。

長打力と選球眼を磨き「去年より全部を上回っていきたい」と目標を口にする２３歳。「オーストラリアに行ってから打球の質はだいぶ変わってきている。つかみかけたものを今、離さないように試行錯誤で体に染み込ませている。落ちてこない打球を意識して」と１８４センチ、１０３キロの体で何度も鋭いスイングを繰り返した。

今季は本職の一塁、三塁で坂本勇人、リチャード、新外国人のＢ・ダルべックらと定位置を争う。「キャンプに１００（％）で入れるように仕上げて。野球勘、試合勘というのはオーストラリアに行っていたので人よりある。まずは一年間けがしない体作りと、それに耐えられる体力作りを目的に。それプラス技術面も向上させる」と力強く意気込んだ。