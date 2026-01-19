秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が１９日、都内で「スカルプＤ ボーテ」のアンバサダー就任発表会を行った。

メンバーの松岡卓弥は「髪や肌がきれいだと自信が持てる。自分に自信を持って生きていって、人生を謳歌（おうか）してほしい」と語った。さらに「僕のファンの方って、“好き”の上限に達している人が多い。ビジュを磨いて、もっと好きにさせてやろうと思います。みんな、ついてこれる？」と呼びかけてファンを沸かせた。

メンバーの小野寺翼は自らの髪に「キューティクルができる。天使って呼ばれてます」と自信。これに松岡は「でも中身は悪魔なんですけどね」とツッコんだ。

ファンの願いが書き込まれた巨大絵馬にメンバーはハイテンション。全員で「みんなの髪の毛がきれいになりますように」と願掛け宣言を行った。

ＭＡＴＳＵＲＩは昨年、「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」として発表した「僕らの口笛」で日本レコード大賞新人賞を受賞。今回は初のアンバサダー就任となった。この日からＭＡＴＳＵＲＩ出演の新ウェブＣＭが公開された。