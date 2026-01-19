DXTEEN大久保波留「ママとイタリア2人旅」写真公開に反響「お母さんも絶対美人」「ママ目線の写真最高」
【モデルプレス＝2026/01/19】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の公式Instagramが1月18日、更新された。メンバーの大久保波留による母とのイタリア旅行の報告に、反響が集まっている。
【写真】6人組人気アイドル「絵になる」母親とのイタリア旅行で仲良し2ショット
大久保は「ママとイタリア2人旅」「初のヨーロッパ旅行、美味しいものと歴史あるものに囲まれて幸せでした」とイタリアを訪れたことを明かし、「ママがたくさん写真撮ってくれた」と写真を多数投稿。母との2ショット写真のほか、母が撮影したという自身のソロショット、食事の様子や街中の写真などを公開した。
この投稿には「仲良し親子最高」「お母さんも絶対美人」「絵になる」「ママ目線の写真最高」「すごく楽しそう」「オシャレすぎて街に溶け込んでる」「リラックスしてるのが伝わってくる」「イタリア行きたくなる」「ママ呼び愛おしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
