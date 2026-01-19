小倉優子、5歳三男のカレー作りショット公開「包丁使えるのすごい」「頼もしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの小倉優子が1月18日、自身のInstagramを更新。5歳の三男がカレーを作る様子を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「包丁使えるのすごい」5歳息子の一生懸命な姿
小倉は「今日は、三男が3回目のカレー作りに挑戦しました！」とコメントし、三男がキッチンでカレーを作っているショットを投稿。「包丁はまだ見ていてドキドキしますが、お料理をすると手先が器用になるかなぁ！なんて思っています◆（※◆は正式には音符マーク）」と息子の成長を見守る様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「頼もしい」「美味しそう」「包丁使えるのすごい」「息子とキッチンなんて素敵」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
