新婚の松井珠理奈、ベアトップ衣装で素肌際立つ ボートレース2連複的中で「笑顔弾けてます」
【モデルプレス＝2026/01/19】元SKE48の松井珠理奈が1月18日、公式Instagramを更新。同日行われた滋賀・ボートレースびわこのイベントステージで行われたトークライブの衣装を公開し、話題になっている。
【写真】新婚の元SKE「笑顔弾けてます」素肌全開のベアトップ姿
松井は「ステージたくさんの方が見に来てくれて幸せでした」「ありがとうございます」とつづり、同日行われたトークライブのショットを投稿。ベアトップのトップス姿でスラリとした肩のラインと素肌が際立っている。
また「ボートレースびわこ9Rなんとか2連複的中しました」「笑顔弾けてます」ともコメントし楽しげな表情のショットも投稿している。
この投稿にファンからは「とっても楽しそうで素敵」「笑顔弾けてる」「透明感がすごい」「スタイル抜群」などといった反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
