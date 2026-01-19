ユージ、3000万超え高級車“マイバッハ”の納車報告「凄すぎ」「かっこいい車内」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントのユージが1月18日、自身のInstagramを更新。公開した高級車に注目が集まっている。
ユージは「GLS600マイバッハ納車されました」とつづり、愛車と一緒に写る姿を披露。購入したというメルセデスのGLSマイバッハは公式サイトで最新モデルが3000万円を超えるという高級車であり、YouTubeにもその様子が公開されているようで「是非ご覧ください」と記している。
この投稿に「貫禄のある写真」「凄すぎる」「かっこいい車内」「大きな車」「リッチなユージパパ」「超高級車憧れ」「格好良い」などと反響が寄せられている。
ユージは2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
