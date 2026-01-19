【3日間限定販売】かわいすぎる「鬼ケーキ」が節分パーティに◎！【大阪】
なんとかわいい鬼さんたち！
こちらは、シェラトン都ホテル大阪で期間限定発売される「鬼ケーキ」。
子どもが大よろこびするそのビジュアルは、節分パーティにぴったりです♪
3日間限定！「鬼ケーキ」は、いつどこで買える？
「鬼ケーキ」は、シェラトン都ホテル大阪内・カフェ＆グルメショップ カフェベルにて購入可能。
販売期間は、2026年2月1日（日）〜3日（火）※の3日間限定（販売時間は12:00〜19:00）。
価格は、5個セットで4000円（税込み）です。
「鬼ケーキ」5種のバリエーション
このケーキ、ビジュアルだけじゃなく素材や味にもこだわりが。
青鬼
鮮やかなブルーが目を引く青鬼は、バニラのムースとカシスのジュレをカシスのムースで包み込んだケーキ。甘酸っぱいカシスとこくのあるバニラが絶妙なバランスです。
赤鬼
怒ったように真っ赤な顔した赤鬼は、ベリーのムースといちごのジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだケーキ。さっぱりとした味わいが◎です。
黒鬼
真っ黒つやつやな黒鬼は、キャラメルでソテーしたバナナをミルクチョコレートのムースで包み込んだムースケーキ。子どもに人気のバナナ×チョコ味があるのは、とってもうれしいですね♪
黄鬼
見ているだけでも元気がでる黄鬼は、マンゴーのムースとジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだ、ケーキ。さわやかな甘さが後を引きます。
緑鬼
きれいなグリーンの緑鬼は、ピスタチオのムースとジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだケーキ。濃厚でこくのある味わいが魅力です。
どれも、かわいすぎて迷っちゃう♪
家族でけんかにならないように注意してくださいね（笑）。
節分パーティにぴったりの鬼ケーキ、お近くのかたはぜひぜひチェックしてみて。
DATA
「鬼ケーキ」
価格：5個セット 4000円（税込み）
店舗：シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル
大阪市天王寺区上本町6-1-55
TEL：06-6773-5582
販売期間：2026年2月1日（日）〜2月3日（火）12:00〜19:00
