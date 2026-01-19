【3日間限定販売】かわいすぎる「鬼ケーキ」が節分パーティに◎！【大阪】

なんとかわいい鬼さんたち！



こちらは、シェラトン都ホテル大阪で期間限定発売される「鬼ケーキ」。

子どもが大よろこびするそのビジュアルは、節分パーティにぴったりです♪

3日間限定！「鬼ケーキ」は、いつどこで買える？

「鬼ケーキ」は、シェラトン都ホテル大阪内・カフェ＆グルメショップ カフェベルにて購入可能。

販売期間は、2026年2月1日（日）〜3日（火）※の3日間限定（販売時間は12:00〜19:00）。

価格は、5個セットで4000円（税込み）です。





「鬼ケーキ」5種のバリエーション

※購入する際は前日までにご予約ください。

このケーキ、ビジュアルだけじゃなく素材や味にもこだわりが。

青鬼

鮮やかなブルーが目を引く青鬼は、バニラのムースとカシスのジュレをカシスのムースで包み込んだケーキ。甘酸っぱいカシスとこくのあるバニラが絶妙なバランスです。

赤鬼

怒ったように真っ赤な顔した赤鬼は、ベリーのムースといちごのジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだケーキ。さっぱりとした味わいが◎です。



黒鬼

真っ黒つやつやな黒鬼は、キャラメルでソテーしたバナナをミルクチョコレートのムースで包み込んだムースケーキ。子どもに人気のバナナ×チョコ味があるのは、とってもうれしいですね♪

黄鬼

見ているだけでも元気がでる黄鬼は、マンゴーのムースとジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだ、ケーキ。さわやかな甘さが後を引きます。

緑鬼

きれいなグリーンの緑鬼は、ピスタチオのムースとジュレをマスカルポーネのムースで包み込んだケーキ。濃厚でこくのある味わいが魅力です。

どれも、かわいすぎて迷っちゃう♪

家族でけんかにならないように注意してくださいね（笑）。



節分パーティにぴったりの鬼ケーキ、お近くのかたはぜひぜひチェックしてみて。



DATA

「鬼ケーキ」

価格：5個セット 4000円（税込み）

店舗：シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル

大阪市天王寺区上本町6-1-55

TEL：06-6773-5582

販売期間：2026年2月1日（日）〜2月3日（火）12:00〜19:00

