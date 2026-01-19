安住紳一郎アナ、“11000東京ポイント”もらえる東京都の施策「欲しいと思うけど…」
TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、1月19日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“11000東京ポイント”がもらえる東京都の施策について「欲しいと思うけど…ちょっと面倒くさそうな感じも…」と語った。
この日、“11000東京ポイント”がもらえる（※2月2日から実施予定）、東京都が東京アプリ生活応援事業として行う施策について伝える中で、安住アナは「私も東京都民なんですが、あのアプリで11000円欲しいなと思うんですけど、ちょっと面倒くさそうな感じも…ありますよね…」とコメント。
宇賀神メグアナは「いただいたポイントを、またdポイントとかいろいろ変えるってことですよね」と情報を補足、安住アナは「現金でもらいたいって気持ちもありながら。ただ、役場の人たちの窓口がまた大変そうになるし、あとこれでまた詐欺師がウォーミングアップ始めそうだからさ。なんかね、心配は尽きないけど…あんまりね、朝から愚痴ばっか言っちゃいけないけど！」と語った。
東京都が2月2日から始める東京アプリ生活応援事業は、物価高対策として、東京都公式アプリ「東京アプリ」の登録者に11000円相当のポイントを付与するもの。来年4月1日まで受け付ける。対象はアプリでマイナンバーの本人確認をした15歳以上の都民で、スマホを持たない65歳以上の高齢者は条件付きでスマホ購入費の3万円を補助、0〜14歳の都民1人あたりに現金11000円を支給する方針。
付与されたポイントは「楽天Pay」「dポイント」など5種類の決済アプリのポイントと交換可能で、今月末にはさらに決済アプリの追加募集を実施するという。
