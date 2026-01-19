東海地方は、明日20日(火)から気温が急降下し、厳しい寒さが戻るでしょう。21日(水)から25日(日)にかけては、冬型の気圧配置が続き、平野部でも大雪となったり積雪の恐れがあります。雪への備えを万全にしておくようにしてください。

暖かな陽気は今日19日(月)まで

東海地方は、今日19日(月)も暖かな陽気が続いています。正午の気温は、名古屋で11.6℃、岐阜で11.8℃、高山で3.1℃、津で9.2℃。静岡で12.9℃です。風も穏やかで、日差しの暖かさが感じられる所が多くなっています。

この後も、高気圧圏内が続く所が多いでしょう。ただ、前線を伴った低気圧が日本海にあり、今夜以降、本州付近を通過するため、岐阜県を中心に影響がありそうです。東海地方は、昼過ぎまで広く晴れるでしょう。夕方以降は、雲の広がる所があり、岐阜県では雪や雨の降る所がある見込みです。ただ、降る量としては、それほど多くないでしょう。

明日20日(火)は二十四節気の「大寒」 暦通り厳しい寒さに

明日20日(火)は、低気圧は発達しながら北海道の東へ進み、日本付近は冬型の気圧配置に変わるでしょう。東海地方の上空には、次第に寒気が流れ込むため、これまでの暖かさから一転、冷たい空気に入れ替わる見込みです。晴れる所が多いですが、岐阜県山間部は雪が降りやすいでしょう。ただ、降る雪の量は、まだそれほど多くない見込みです。また、静岡県は風が収束するため、中部や東部、伊豆で雲が広がりやすく、にわか雪の所がありそうです。

最高気温は、名古屋で8℃、岐阜と津で7℃、静岡で15℃の予想です。暖かな空気が優勢な静岡では気温が高めですが、その他の地域は、気温が急降下する見込みです。北寄りの風が強く吹くため、厳しい寒さとなるでしょう。今日19日(月)との気温差が大きくなるため、服装選びに気をつけてください。

21日(水)〜25日(日)は今季最強最長寒波 影響が長引く

21日(水)以降も、冬型の気圧配置が続くでしょう。東海地方は25日(日)まで、大雪と寒さの影響が長引く恐れがあります。寒気の強弱はあるもののの、上空5500メートル付近には、大雪の目安とされる強い寒気が25日(日)まで居座る見込みです。また、上空1500メートル付近には、名古屋付近でマイナス10℃以下の強い寒気が居座り、東海地方は、冷たい空気にすっぽり覆われる状態が続く見込みです。今季最長の大寒波になるでしょう。

日ごとの予想降雪量 道路や鉄道に影響も

岐阜県は、山間部だけでなく平野部でも大雪となる所があるでしょう。気温が低いため、降った雪はどんどん積もっていき、積雪が急増する見込みです。愛知県や三重県、静岡県でも、積雪となる所があるでしょう。前回(10日〜12日)の雪の時よりも、広範囲に雪が積もる恐れがあります。名古屋など濃尾平野周辺では、21日(水)夜から22日(木)明け方頃、23日(金)未明から朝頃は、積雪の可能性がありそうです。その後も、積雪のタイミングがあるかもしれません。



なお、発達した帯状の雪雲の動向や上空の風向き、雪の降る時間によって、今後、雪の降る範囲や降る量が大きく変わる可能性があります。東海地方では、道路や鉄道など公共交通機関に大きな影響が出る恐れがあります。25日(日)まで、最新の気象情報や交通情報に注意を続けてください。



※図の「降雪量」は、実際に「積もる雪の量」ではありません。

27日(火)〜2月1日(日) この時期らしい厳しい寒さが続く

27日(火)以降も、冬型の気圧配置となりやすく、寒気の影響を受けやすいでしょう。太平洋側の地域は、晴れる日が多く、空気の乾燥した状態が続く見込みです。岐阜県山間部は、雪が降りやすく、まとまった雪になる日もありそうです。1年で最も寒い時期ですが、この時期らしい厳しい寒さが続くでしょう。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。