ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初写真集の発売を告知した。

「1st写真集を発売させていただくことが決定しました！ 初の水着にも挑戦しています」と告知。「漠然と"何か新しいことに挑戦したい"そう思っていた時に頂いたお話で、今まで自分が築いてきた凝り固まった価値観を崩す挑戦でもあります」とつづった。

西澤は18日配信の同局「チャンスの時間」でも発表。西澤アナは昨年に放送された同番組の企画、「西澤アナ完全密着企画」に出演し、話題となっていた。今放送はその第2弾だった。「アナウンサーもどきと言われた私が、森香澄さんに対抗して密着をしてもらい、私の本当の姿を見てもらいたいという企画をやりました」と1年前を回想。そして「水着写真集を発売することが決定しました〜！」と発表した。過去に水着写真集のオファーはあったが断ってきたと明かしつつも「自分の殻を破りたいと思いまして。新たな挑戦」と決意表明した。

西澤アナと仲良しのお笑いコンビ、レインボー池田直人（32）もゲスト出演。「脱いだらすごいです」と絶賛すると、MCの千鳥のノブから「脱がしてるの？」とツッコミが入った。

西澤アナと池田は昨年の同企画で「お互い33歳までに独身なら結婚しよう」と誓い合っている。

西澤アナは1993年（平5）8月12日生まれ、埼玉県出身。中大在学中に「ミス中央大学2013」グランプリ。タレント活動なども行う。就職活動でアナウンサーとしてキー局の入社試験を受けるも全滅。16年サイバーエージェント入社。営業として勤務し、18年4月からABEMA専属アナウンサーとなる。現在はバラエティー番組「チャンスの時間」をはじめ、スポーツ情報番組、定時ニュース、ボートレース番組などに出演。