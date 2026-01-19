「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１9日午後１時現在でｎｏｔｅ<5243.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



ノートは個人がコンテンツを投稿・販売するプラットフォームの運営を主力事業とするが、会員登録数、公開コンテンツともに国内トップクラスとなっている。また、個人向け以外に法人向けプラットフォームでも需要開拓を進めている。２６年１１月期は売上高が前期比３５％増の５６億円、営業利益が同２．７倍の７億円を見込むなど収益が急成長途上にある。グーグルの最新ＡＩモデルである「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）３」が世界的に脚光を浴びるなか、同社はグーグル関連の有力銘柄としても存在感を高めている。ただ、目先は利益確定売り圧力も意識されているもようだ。



出所：MINKABU PRESS