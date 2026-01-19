　フライブルクのMF鈴木唯人が18日、ブンデスリーガ第18節のアウクスブルク戦(△2-2)で今季リーグ戦3点目を決めた。

　鈴木は2点ビハインドの後半11分から出場した。すると直後の同14分、右CKがファーサイドに流れてきたところにフリーで反応。浮き球を右足ボレーシュートで豪快にゴールへ突き刺して反撃の狼煙を上げるゴールを奪った。チームはその後FWイゴール・マタノビッチのゴールで追いつき、2連敗を回避している。

　鈴木は先発出場が続いていた中で公式戦6試合ぶりのベンチスタートとなったが、第11節以来の得点でアピールした。公式戦では今季4点目となった。