鈴木唯人が豪快ボレー弾!! 公式戦6試合ぶりベンチスタートも出場3分でゴール
フライブルクのMF鈴木唯人が18日、ブンデスリーガ第18節のアウクスブルク戦(△2-2)で今季リーグ戦3点目を決めた。
鈴木は2点ビハインドの後半11分から出場した。すると直後の同14分、右CKがファーサイドに流れてきたところにフリーで反応。浮き球を右足ボレーシュートで豪快にゴールへ突き刺して反撃の狼煙を上げるゴールを奪った。チームはその後FWイゴール・マタノビッチのゴールで追いつき、2連敗を回避している。
鈴木は先発出場が続いていた中で公式戦6試合ぶりのベンチスタートとなったが、第11節以来の得点でアピールした。公式戦では今季4点目となった。
完璧ボレー弾が炸裂
鈴木唯人 リーグ戦3ゴール目
ブンデスリーガ第18節
アウクスブルク×フライブルク
