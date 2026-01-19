『TVnaviSMILE』の公式Xが更新され、1月17日発売のvol.56バックカバーが公開。なかでもSnow Manの“メガネ”グラビアに大きな反響が寄せられている。

【画像】メガネ姿のSnow Manら／『それスノ』でおなじみのメンカラつなぎ姿

■Snow Manがメガネ姿で『TVnaviSMILE』バックカバーに登場

公開されたバックカバーには、それぞれ異なるフレームのメガネを着用したSnow Man9人のカットが並ぶ。

黒縁やカラーフレーム、細いフレームの丸メガネなどバリエーション豊かなメガネがそろい、表情もクールな視線から柔らかな微笑みまで様々だ。

衣装は『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でおなじみのメンバーカラーのつなぎ。Snow Manの知的さや優しさ、色っぽさといった多面的な魅力が感じられるビジュアルとなっている。

この投稿にSNSでは「最高に良い」「メガネ姿が刺さりすぎる」「メガネのイケメンがいっぱい」「かっこいい…」「推しのメガネ大好物」「ビジュ強すぎる」「舘様×メガネ×前髪+パーマ×上目遣い=最強」といった声が寄せられている。

■『それスノ』でおなじみのメンカラつなぎ姿