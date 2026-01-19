P500」月例レポート】
S&P500月例レポートでは、Ｓ＆Ｐ500の値動きから米国マーケットの動向を解説します。市場全体のトレンドだけではなく、業種、さらには個別銘柄レベルでの分析を行い、米国マーケットの現状を掘り下げて説明します。
●THE S&P 500 MARKET：2025年12月
S&P500指数 の2025年のトータルリターンはプラス17.88％（マグニフィセント・セブンを除くとプラス10.36％）、過去3年間のトータルリターンはプラス86.11％で年率換算するとプラス23.01％（同プラス38.89％、プラス11.57％）
12月のS&P500指数は、11月に見られた銘柄の入れ替えによるもみ合いの展開が続きましたが、資金の流出はほとんどなく（一部は金と銀に流れましたが、原油へは流れませんでした）、国内外の投資家からの力強い資金流入が持続しました。米国の金利が高止まりした一方で、ドルは低水準にとどまりましたが、これらは全くの無関係ではありません。最終的に、S&P500指数は0.05％と小幅に下落して月を終えました（配当込みのトータルリターンはプラス0.06％）。11月は0.13％上昇、その前の10ヵ月間の累計では16.30％上昇しており（7ヵ月で上昇、3ヵ月で下落）、2025年通年では16.39％上昇という十分な結果となりましたが、2023年の24.23％上昇、2024年の23.31％上昇と比べると、2年連続で上昇率が縮小したことになります。過去3年間のトータルリターンはプラス86.11％（年率23.01％）となり、目下差し迫った問題は2026年の市場です。
ボトムアップコンセンサスによると、1年後のS&P500指数の目標株価は8001であり、2026年に16.9％上昇が見込まれています。これが実現すれば4年連続の2桁上昇となり、1995年～1999年に記録した5年連続の2桁上昇（累計で220％上昇）に次ぐ記録となります。指数上昇の内訳を見ると、毎度お馴染みのマグニフィセント・セブンがリターンの多くを占めています。3年間のトータルリターンのうち55％をマグニフィセント・セブンが占めており、プラス86.11％（年率23.01％）のトータルリターンは、これら7銘柄を除くとプラス39％（同11.6％）となり、2025年のトータルリターンはプラス17.88％がプラス10.4％になります。さらに、2026年についても、プラス16.9％（3年連続の上昇率縮小となる見通しです）の予想がプラス9.3％になります。しかも、すでに高い比重を占めている銘柄の比重が一段と高くなることが予想され、エヌビディア とマイクロソフト （2銘柄合計でS&P500指数の時価総額の14％を占める）だけでリターンの30％を占めるとみられます。つまり、指数全体の16.9％の予想リターンは2銘柄を除いただけで11.8％になってしまうのです。
苦労と報酬を測る指数があるわけではありませんが、振り返ってみると、大半の人が利益を得たとはいえ、2025年は決して楽な年ではありませんでした。2026年が楽になると思っているのは、すでに利益を確定して、その利益を安全な投資先に避難させた人だけでしょう。もはやリスクのない投資先など思いつかないため、何が安全な投資先なのかは明記しないでおきます。
S&P500指数は2025年に16.39％上昇しました（配当込みのトータルリターンはプラス17.88％）。2024年は23.31％上昇（同プラス25.02％）、2023年は24.23％上昇（同プラス26.29％）、2022年は19.44％下落（同マイナス18.11％）でした。値上がり銘柄数は304銘柄（2024年は332銘柄、2023年は332銘柄）、値下がり銘柄数は196銘柄（同169銘柄、179銘柄）となり、値上がり銘柄の割合がやや低下しました。