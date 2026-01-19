P500」月例レポート】
●インデックスの動き
○12月のニュースは好材料と悪材料とが混在し、ポートフォリオの銘柄入れ替えにおける選択にも偏りが生じました。43日間にわたる政府機関閉鎖の終了に伴い経済指標の発表が始まりましたが、依然として多くのデータが欠けているため指標の分析は困難なものでした（一部指標は確報値が公表されないとみられています）。12月は取引が比較的低調に推移し、資金の出入りはありましたが、資金流入によって相場は下支えされました（こうした流れは2026年の幕開けまで続くと予想されます）。
政治面の動きは引き続き流動的で、唯一確実と言えるのは不透明感が続くということです。ACAの保険料補助金は2025年末に失効しましたが（2200万人に影響）、市場は1月になって国民が強い反発を見せるかどうかを注視しています。そうなれば議会が何らかの行動を取る可能性があるからです。市場関係者は（全体として）依然として短期的には何らかの妥協案が打ち出され、補助金が（2025年末に打ち切られる代わりに）段階的に縮小されるとみており、こうした見方を材料に12月のヘルスケア株の下落は限定的なものにとどまりました。
トレーディングに関して言えば、関税問題はほとんど取引のテーマとして表立つことはありませんでした。最高裁判所による関税の合法性に対する判断よりも、関税の配当としての国民1人当たり2000ドルの給付の可能性の方がニュースとして取り上げられました（注：最高裁が違憲の判断を下した場合、トランプ政権は大半の関税について、その根拠を他の通商法に切り替える準備を進めているようです）。
マグニフィセント・セブン は現在、S&P500指数 の時価総額の34.9％を占めており（2024年末は同33.5％）、引き続き指数全体のパフォーマンスに強い影響を及ぼしています。12月も指数全体をアウトパフォームしており、これら7銘柄を除くとS&P500指数の12月のトータルリターン（マイナス0.06％）はマイナス0.18％になります。同指数の年初来リターンの17.88％は、マグニフィセント・セブンを除くと7.52％となり、年初来リターンの42.0％を7銘柄が占めています。特筆すべきは、関税発表直後の4月8日に付けた安値（4982.77）からS&P500指数は38.65％上昇しましたが、そのうちの47.7％をマグニフィセント・セブンが占めていることです（7銘柄を除いた4月8日以降の同指数の騰落率はプラス20.20％）。
12月は第3四半期の営業利益と売上高が過去最高を更新するという、重要かつ明るいニュースもありました。まだ速報値段階ですが、1月5日の週には確定値が発表されると思われます。第4四半期の営業利益も前年比2桁の力強い伸びが見込まれており、利益は過去最高となった2025年第3四半期に次ぐ（歴史的な）水準になると予想されます。
関税交渉が継続され、15％の関税率が一般的となる中、株式への力強い資金流入が続いています。懸念は後退しましたが、完全に払拭されたわけではありません。ついこの間短期つなぎ予算案が議会で可決されましたが、この予算が2026年1月30日には期限を迎えるからです。とはいえ、再び政府機関閉鎖に陥ると予想する向きは少数派です。経済指標の発表も始まりましたが正常化には至っておらず、閉鎖の影響で足元の経済状況に関しては不完全にしか把握できない状況です。1月に公表される指標は改善が見込まれていますが、依然として多少の歪みは残るでしょう。
4会合連続となる0.25％の利下げの可能性を巡る議論に関しては、12月に見られた2026年1月に実施されるとの見方が2026年2月（もしくはそれ以降）になるとの予想に傾いています。また、トランプ大統領が1月に新しいFRB議長を指名するとみられています（新議長の就任は議会の承認を経て2026年5月となる予定です）。