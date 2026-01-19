P500」月例レポート】
●注目点
○米連邦公開市場委員会（FOMC）は賛成9名、反対3名で、3回目となる0.25％の利下げを決定し、政策金利の誘導目標を3.50～3.75％としました。1月の会合では、4回目の利下げは見送られる見通しで（先物に基づく利下げ確率は22％）、3月利下げの確率は50％となっています。イングランド銀行は政策金利を0.25％引き下げて3.75％としており、市場関係者は更なる利下げを見込んでいます。日銀は政策金利を0.25％引き上げて0.75％としました。欧州中央銀行（ECB）は主要金利を据え置きました（預金金利が2.00％、リファイナンス・オペ金利が2.15％、限界貸出ファシリティー金利が2.40％）。
○発経済指標の発表が再開され、11月の雇用統計は非農業部門雇用者数が6万4000人増となりました。政府効率化省（DOGE）によるレイオフは15万7000人の雇用削減と算定されました。失業率は前回の4.4％から4.6％に上昇し、時間当たり平均賃金の前年比伸び率は前回の3.7％から3.5％に低下しました。週間新規失業保険申請件数は23万人未満と許容範囲の水準となりました。消費者物価指数（CPI）は2％台の緩やかな上昇で、コア指数の上昇率は前年同月比で前回（9月）の3.0％から2.6％に低下しました。
○S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）は、オルタナティブ資産運用会社のアレスマネジメント （S&P1500総合指数シリーズに新たに追加）、建設資材メーカーのCRH （同様に同指数シリーズに新たに追加）、自動車小売りのカーバナ （同様に同指数シリーズに新たに追加）、産業建設サービス企業のコンフォート・システムズUSA （S&P中型株400指数から移行）をS&P500指数に追加し、加工食品メーカーのケラノバ（マースにより買収）、自動車部品の卸売りを手掛けるLKQ （S&P小型株600指数に追加）、特殊化学品メーカーのソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ （S&P小型株600指数に追加）、床材メーカーのモホーク・インダストリーズ （S&P小型株600指数に追加）をS&P500指数から除外しました。
●S&Pリサーチ：11月の投稿、メーリングとリサーチ（spglobal.comを参照）
S&P500指数 は7年連続で2桁台のプラスあるいはマイナスのトータルリターンを記録し、7年のうち6年で2桁台のプラスのトータルリターンを記録しました。S&P500指数の2025年のトータルリターンは、2023年のプラス26.29％、2024年のプラス25.02％に続いて、プラス17.88％となり、3年間の累計ではプラス86.11％（年率でプラス23.01％）となりました。2022年はマイナス18.11％で、それ以前は2021年がプラス28.71％、2020年がプラス18.40％、2019年がプラス31.49％と、3年連続で2桁台のプラスのタールリターンを記録していました。2019年から2025年まで7年間ではプラス205.37％で、年率ではプラス17.29％と驚異的な水準を記録し、7年のうち6年でリターンがプラスとなりました。
S&P500指数の2025年第3四半期決算の決算発表は終了して最終的な数値の確認が行われており、1月5日から始まる第1週の週末に公表が予定されています。499銘柄が第3四半期決算を発表し、499銘柄中407銘柄（81.6％、過去10年間の平均は75.0％）で、営業利益が予想を上回りました。営業利益は過去最高を記録した2025年第2四半期から12.5％増、前年同期比では21.8％増となり、四半期の過去最高を更新しました。2025年第3四半期は、497銘柄中376銘柄（75.7％）で売上高が予想を上回りました。売上高も過去最高を更新し、過去最高を記録した2025年第2四半期から3.5％増、前年同期比で6.0％増となりました。2025年第3四半期の営業利益率は第2四半期の12.46％から13.55％に上昇し、（暫定値の段階で）過去最高を更新しました（従来の過去最高は2021年第2四半期の13.54％）。1993年以降の平均は8.74％です。