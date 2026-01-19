大相撲初場所

大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下が観戦される「天覧相撲」になった18日、客席には大の相撲ファンで知られるお笑いタレントの姿も。向正面から視線を送る様子が、ファンの間でも話題になった。

溜席から土俵を見つめていたのは、お笑いタレントの“東MAX”こと東貴博。大の好角家で知られ、幕下の取組から姿があった。白の長袖Tシャツを纏い、黒のマスクをつけて熱戦を見守った。

NHKやABEMA中継でもその姿が確認され、ネット上で話題に。視聴者も「やっぱテレビに映っとったの東貴博さんやったんや」「相撲に東貴博が映ってる！」「相撲見てたら芸能人の東貴博がいた！」「東貴博さん見っけ」「随分画面に映ってましたよ、東MAXさん」「相撲中継にガッツリ東MAXうつってる笑」と反応していた。

この日は、2横綱2大関が全て敗戦。東は公式ブログで相撲観戦を報告し、「それにしても横綱大関が皆んな黒星という大波乱 すごい日に来ちゃったわ」と綴っていた。



（THE ANSWER編集部）