Amazonで毎日開催されているタイムセール。毎日使う日用品や食品、大型家電など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。

‎ガジェットも複数の製品がセールに登場。エレコムが販売するコード長5mの電源タップ「ECT-0105」は、8%オフの2,140円（税込）で販売中です。

エレコム 電源タップ 雷ガード 10個口 5m ほこりシャッター 【 固定 ・吊下可能な回転パーツ付き】 ブラック ECT-0105BK エレコム(ELECOM) \2,140 （2026/01/19 11:03時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ホコリ防止シャッター付き10口電源タップがセールに

↑エレコム「ECT-0105」

ECT-0105は、耐熱性に優れたユリア樹脂製の差込口が10口ついた電源タップ。熱に強い2重ケースの本体構造を採用し、未使用時に差込口へのホコリの侵入を防ぐホコリ防止シャッターをつけることで、電気火災の防止に有効なつくりになっているといいます。





エレコムの電源タップはAmazonタイムセールがお得！

また、ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、差込口同士の距離が離れているのもうれしいポイント。さらに、狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しており、オフィスや自宅でも活躍しそうです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

