RIIZE¡¢The 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü#1¸ø³«
RIIZE¤¬¡¢2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëThe 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤òRIIZE¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖANTON¡ÇS 5 guidelines of Love¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°¦¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢Æ¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤ä¡¢¿´Â¡¤Î¹·¤ê¤ËÂÎ¤Þ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥½¥Ò¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆâÔÁÛ¤Î¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç°¦¤òÃµ¤¹¥¦¥ó¥½¥¯¤Ë¡¢¤È¤¤á¤¤¹¤®¤Æ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎÁ´¿È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢ËÜ¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ°¦¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë°¦¤ÎÅ·»È¥¢¥ó¥È¥ó¤¬RIIZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø£µ¤Ä¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖAll of You¡×¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡É¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ´¤Æ¡É¤ËÌ´Ãæ¤ÊRIIZE¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¥³¥¿¥Ä¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖAll of You¡×¡ÖFlashlight¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿RIIZE1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎDVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖMember Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤âRIIZE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãRIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡ä¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ä¡¢ÅöÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªRIIZE¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤ÆÃËÀK-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä¤ò3¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️The 2nd Japan Single ¡ØAll of You¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://riize.lnk.to/AllofYou_shop
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´2¶Ê¡Ë
1.All of You
2.Flashlight
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¡ÊÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¡Ë
¡ ½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+DVD¡Ë
ÉÊÈÖ UPCH-89621
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[DVD]
Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
¢ ½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook)
ÉÊÈÖ UPCH-89622
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[Photobook]
¡¦36P »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× 6¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89623(SHOTARO ver. ) / UPCH-89624 (EUNSEOK ver.) / UPCH-89625 (SUNGCHAN ver.) / UPCH-89626 (WONBIN ver.) / UPCH-89627 (SOHEE ver.) / UPCH-89628 (ANTON ver.)
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ver.¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¤ ÄÌ¾ïÈ× 1¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89629¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ÄÌ¾ïÈ× ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡õÄÌ¾ïÈ×3¼ï¥»¥Ã¥È¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã3¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://umusic.jp/J5ZsDo0U
¡ûWeverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.weverse.io/qt3S/7eibbvmb
¡ûHMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://www.hmv.co.jp/news/article/251211122/
¡û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/22/1001
¡ûAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±[240¡ß240mm]¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×ÊÁ¡§Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
https://x.gd/AdRLL
¡û³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢ÄÌ¾ïÈ×ÊÁ¡Ë
https://r10.to/hkTBi8
¡û¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹(ec board RIIZE STORE´Þ¤à)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
ec board RIIZE STORE¡§https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RIIZE ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok