Ado、大解剖展『Ado 5th Anniversary Exhibition“Adotomy”』東京よりスタート
Adoが、メジャーデビュー5周年を記念した展覧会『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』を1月18日より東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場にてオープンしたことを発表した。
「Ado×Anatomy(解剖)=Adotomy アドトミー」と銘打った本展覧会は、“Ado”という歌い手・人間にフォーカスした6つの展示と物販スペース、Adoへのメッセージコーナーから構成されている。
◾️展覧会内容
○Adoの脳内
Adoが普段考えていることを視覚・聴覚的に再現。
○Adoを形成した23のモノ・コト
今年23歳になるAdoを形成した23の事柄をピックアップ。
インタビューやプロダクトの展示のほか、実際のインタビュー音声もご視聴いただけます。
○ONのAdo OFFのAdo
ON=歌い手Ado、OFF=23歳の等身大のAdo
それぞれのAdoが考えている5W1Hに関するトピックスのインタビュー展示。
○Adoの言葉
過去のライブのMCやインタビューで話したAdoの言葉たちをインスタレーションで展示。
○Ado WORLD TOUR 2025 Hibana オーランド公演 立体音響視聴
展覧会スペシャル企画。世界33都市・50万人以上を動員したAdo WORLD TOUR 2025 Hibanaのオーランド公演より、「うっせぇわ」と「Chandelier」をどこよりも早く、立体音響で体験いただけます。『うっせぇわ』：立体音響ならではの音像が空間を縦横無尽に駆け巡るスペシャルミックスでお届けいたします。『Chandelier』（カバー）：オーランド公演を完全再現。ステージ前方の迫力、会場を包む残響、後方からの歓声まで、現地にいるかのような臨場感を体験可能です。
○Adoの未来
Adoが考えるこれからの未来を音声メッセージでお届け。
○グッズ販売コーナー
「Adotomy(アドトミー)=Adoの解剖」というテーマに合わせたグラフィックのアパレル雑貨や、「喜怒哀楽」の表情がかわいらしいAdoのミニキャラアイテムなど、本展覧会のために制作された48アイテムを販売。
本展覧会は東京・西武渋谷店での会期終了後、2月12日より大阪・なんばスカイオ7階コンベンションホールにて開催される。
◾️＜Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/
◆東京
場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場
期間：2026年1月18日（日）〜 2026年2月1日（日）
営業時間：11:00〜21:00
東京都渋谷区宇田川町21-1
・JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札徒歩約3分
・東京メトロ 半蔵門線・副都心線地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya
◆大阪
場所：なんばスカイオ７階コンベンションホール
期間：2026年2月12日（木）〜 2026年2月23日（月・祝）
営業時間：11:00〜21:00
大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60
・南海なんば駅約 徒歩1分
・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分
https://www.nambaskyo-convention.com
◆入場チケット
・前売券
前売入場券：1,800円（税込）
グッズ付前売入場券：4,800円（税込）
▼グッズ内容
コレクションケース、 チケットキーホルダー、トレーディングカード、ピンバッジ2個セット
※東京会場、大阪会場にてグッズデザインが異なります。
※無くなり次第販売終了となります。
※グッズ付前売券のグッズは会場にて引換いたします。後日引き換えはお受けできませんので予めご了承ください。
・当日券
入場券：2,300円（税込）
※当日会場窓口にて販売いたします。
※前売券が完売の場合は会場窓口での販売はございません。
※日時によっては、会場で当日券の販売がない可能性がございます。
◾️「エンゼルシーク」
2026年1月26日（月）22:00 全世界同時配信
配信：https://ado.lnk.to/angelseekPR
◾️『ビバリウム Adoと私』
2026年2月26日（木）発売
著者：小松成美 発行：株式会社KADOKAWA ISBN：978-4-04-897660-2
価格：1,870円（税込）頁数：336 判型：四六判並製
予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR
▼「ビバリウム」
2026年2月18日（水）配信
リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_songPR
■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞
2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム
開場 / 開演：16:00 / 18:00
クラウドナイン公式アプリ プレミアム会員先行予約
2026年1月19日（月）10:00 〜2026年1月25日（日）23:59 ローソンチケット（抽選）
アプリダウンロード：https://c-rayon.com/result/cloudnine/
▼チケット料金
VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）
SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）
ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）
S席￥15,000（消費税込み）
A席￥10,000（消費税込み）
A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）
B席￥7,000（消費税込み）
車椅子席\15,000（消費税込み）
＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
＊1申込につき4枚まで
＊ファミリー席限定 4枚まで
＊車椅子席は2枚まで
◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。
電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）
※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）
