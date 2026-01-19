ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１９日、高市早苗首相がこの日、衆院解散を表明する予定であることを報じた。

総合司会を務める安住紳一郎アナは、このニュースを報じる際に「今日、高市総理が何を発言するのか、どんな話をするのか大変注目を浴びている中ですけれども、どうやら選挙になるのは間違いないということで」と切り出し、投開票日が「２月８日じゃないかと言われていますけれども」とし「その中で消費税ゼロ、これがどうやら争点になりそうだということになってきました」と伝えた。

さらに自民党が「もともと日本維新の会と連立を組んだ時に、２年間消費税、食料品にかかる消費税はゼロにする、そんな約束をしていたわけですが、それをどうやら実現するのではないかということなんですが」とし「一方、立憲と公明、新しく中道という政党を作りましたが、中道側も食品にかかる消費税は永久的にゼロにする、そんな話をまとめてくるのではないかと言われています」と伝え、「いずれにせよ、今日高市さんがどんな発言をするのか注目です」とコメントしていた。

その後、番組では、自民党の鈴木俊一幹事長が１８日にＮＨＫの番組で公約として期限を区切って食料品の消費税をゼロにするか検討していると明言したことを報じた。一方、１６日に結成した「中道」が基本政策について立憲民主党の野田佳彦代表が消費税減税は、間違いなく項目に入ると明言していることも伝えた。