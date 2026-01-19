¡Ö»Ù±ç¤Î¼ê¤¬¸þ¤«¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µÞÊÑ¡Ä¥¤¥é¥ó¤Ç¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ÈÄ¹¤¬»àË´
¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬¾®¹¯¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î²ðÆþ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ë¼ºË¾¤ÈÇØ¿®´¶¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤Î¶¯¹ÅÄÃ°µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù±ç¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î½»Ì±¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÍÁ³ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇºÃÀÞ´¶¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÂâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¥Ç¥âÂâ¤Î´üÂÔ¤ÏÊø¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
¢¡¡Ö¥Ç¥â¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡×¡Ä´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î°¦¹ñ¼Ô¤è¡¢¥Ç¥â¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¡ÊÀ¯ÉÜ¡Ëµ¡´Ø¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡Ö»Ù±ç¤Î¼ê¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¸å¡¢¥¤¥é¥óÆâ¤Î¥Ç¥â¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÍâÆü¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö²ðÆþ¤òÊÝÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ç»¦¿Í¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î¶ÛÄ¥¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÂçµ¬ÌÏ¤Ê½è·º·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ÌóÂ«¤ò¿®¤¸¤Æ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¡¢»àË´¤·¤¿²ÈÄ¹
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¥·¥¢¥Ð¥·¡¦¥·¥ë¥¸¥ã¥É¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅö¶É¤Î½Æ·â¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ï´í¸±¤À¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°ú¤»ß¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥ë¥¸¥ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²æ¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¥Ç¥â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤¬¸ø³«Åª¤Ë¥Ç¥âÂâ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¢¡³¤³°¥¤¥é¥ó¿Í¡ÖËË¤ò²¥¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¡×
³¤³°¤Ëµï½»¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÎ©¾ì¤ÎÀû²ó¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤¿¤á¤À¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë½»¤à¥¤¥é¥ó¿Í¤Ï¡Ö³¤³°µï½»¤Î¥¤¥é¥ó¿Í¤È¤·¤Æº£²ó¤Î·ï¤Ï¤¢¤¿¤«¤âËË¤ò²¥¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¡×¤È¤·¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤â¼ºË¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï°ã¤¦¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤ËµßÌ¿¥í¡¼¥×¤òÅÏ¤»¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¥¤¥é¥ó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´õË¾¤¬¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¤â¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î³¹¤Ï¸½ºß»ÔÌ±¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤º¡¢¹õ¤¤À©Éþ¤òÃå¤¿ÄÃ°µ·Ù»¡¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£Å¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬µÒ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤¬Â³¤¤¤Æ½»Ì±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÉÔÊØ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´Ø¿´¤¬±ó¤Î¤±¤Ð»à·º¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×
¥Æ¥Ø¥é¥ó¹Ù³°¤Ç¤Ï»¶È¯Åª¤Ê¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¿®¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ÆÀµ³Î¤Êµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂáÊá¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´Ø¿´¤¬Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤¦½Ö´Ö¡¢»à·º¼¹¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ«Î¸¤·¤¿¡£