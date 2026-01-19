J-オイルミルズ「オリーブオイルPURE LIGHT」 鮮度にこだわり、クセのない味わい

J-オイルミルズは家庭用食用油の新製品を2月20日から全国で順次発売する。

JOYL「AJINOMOTOオリーブオイル」シリーズでは新製品の「AJINOMOTOオリーブオイルPURE LIGHT」（600gUDエコペット／720gUDエコペット）を発売する。

「AJINOMOTOオリーブオイルPURE LIGHT」は、辛味・苦味がなく、クセがない100％オリーブオイルで、素材本来の風味を引き立てる味わいが特徴。鮮度にこだわり、独自の製法と徹底した品質管理のもとで製造した。炒めもの、揚げもの、和食、ドレッシングなど幅広く使え、日本の食卓に合うオリーブオイルとして提案する。オープン価格。

「こめ豊味油」新発売 軽さとコクを

また同社は、JOYL「AJINOMOTOこめ豊味油」（900gエコボトル／1300gエコボトル）を2月20日から全国で順次発売する。

「AJINOMOTOこめ豊味油」は米ぬか・米胚芽由来で軽い後味が特長のこめ油に、コクが特長の大豆油をブレンド。軽さとコクの風味バランスを追求したクッキングオイル。揚げものや炒めものなど、日々の料理をおいしく仕上げる。

900gと1300gの大容量タイプを揃え、「調理頻度の高い家庭などにおすすめ」（同社）。廃棄時に小さく折りたためて、ごみ容積の削減に貢献する「つぶせるエコボトル」を採用した。オープン価格。