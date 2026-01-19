「脚まっすぐで羨ましい」新木優子、美脚際立つ美女とのツーショット公開「眼福すぎる」「天使の共演」
俳優の新木優子さんは1月18日、自身のInstagramを更新。美女とのツーショットを披露しました。
【写真】新木優子＆美女のツーショット
コメントでは「お二人とも笑顔が素敵です」「大好きな2人が並んでるの嬉しすぎ」「愛い＆綺麗＆素敵」「推しと推しがDiorペア」「脚まっすぐで羨ましい」「最高の2人だ」「眼福すぎるー！」「天使の共演」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「大好きな2人が並んでるの嬉しすぎ」新木さんは黒とピンクのハートの絵文字と共に、写真を2枚載せています。韓国のガールズグループ・BLACKPINKのジスさんとのツーショットです。新木さんは赤いニットと黒いスカートを着用し、ジスさんは黒で統一したコーディネート。2枚目では、2人ともにスカートから美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
「お綺麗すぎる〜」16日には「ジョナサン・アンダーソンによるディオールの新章を体感できるポップアップがスタート!!」とつづり、美しい姿を披露していた新木さん。この投稿には「かわいいっっ」「お綺麗すぎる〜」「美…」といったコメントが多く寄せられています。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
