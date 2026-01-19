紗栄子、「美女に囲まれて幸せな私」を公開！ 「キラガのメンバーが1番好き」「幸せそうなお顔」
タレントで実業家の紗栄子さんは1月18日、自身のInstagramを更新。近況を写真や動画で報告しました。
【写真＆動画】「美女に囲まれて幸せな私」
ファンからは「素敵」「So cute」「幸せそうなお顔」「キラガのメンバーが1番好き」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最近の私たち」紗栄子さんは「最近の私たち」とつづり、15枚の写真と5本の動画を投稿。「美女に囲まれて幸せな私もどうぞ」とあるように、写真8枚目に実業家の住谷杏奈さん、モデル・タレントの東原亜希さんとのスリーショット、写真14枚目にFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんとのツーショットを載せています。いずれも貴重かつ美しいショットです。
「親近感があって嬉しくなります」17日にも「この数日の私」とつづり、写真と動画で近況を報告していた紗栄子さん。タレントとしての仕事をこなしつつも、自然豊かな場所で生活をしていることが分かります。ファンからは「親近感があって嬉しくなります」「綺麗なイチゴですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
