ABCマートは、adidasのランニングカテゴリーを代表する最新モデル「ADIZERO EVO SL WOVEN（アディゼロ エヴォ エスエル ウーブン）」のABCマート限定カラーを、1月16日から全国のABC−MART GRAND STAGE店舗および公式オンラインストアで発売した。

「ADIZERO EVO SL WOVEN」は、昨年11月25日に発表されたadidasの最新ランニングシューズ。軽さと高反発な履き心地が人気の「ADIZERO EVO SL」に、必要な部分に補強を施して足のブレを抑えたアップデートモデルとなっている。ABCマート限定カラーである同作では、シリアスランナー向けのランニングシューズとしての機能性はそのままに、色味を落ち着かせることで普段使いしやすく落とし込んでいる。





厚底レーシングシューズが主流となった現在のランニング業界で快進撃をつづける、アディダスのランニングシューズ。その最新作である「ADIZERO EVO SL WOVEN」は、軽さと高反発な履き心地はそのままに必要な部分に補強を施し、足のブレを抑えて安定した走りをサポートする。

今回発売となるABCマート限定モデルは、マットなボディに光沢感のあるスリーストライプスを組み合わせた、落ち着きと上質さを感じさせる洗練されたデザインが特徴の一足となっている。ランニング由来のミニマルなフォルムに、一点だけ光を拾うラインを加えることで「ADIZERO EVO SL WOVEN」をさらにシティスタイルな表情に引き上げて仕上げた。





マラソンランナー用として開発され、より少ないエネルギーで走ることができるようLIGHTSTRIKE Proフォームを搭載し、軽さと高反発な履き心地が人気の「ADIZERO EVO SL」。その改良版である「ADIZERO EVO SL WOVEN」では、新たに開発されたウーブンアッパー素材が、優れた伸縮性と快適なフィット感を提供する。その機能性は抜群でクッション性もよく、長時間履いていても疲れにくい点が特長。また近年では、機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたシューズがトレンドとして注目されている。普段使いはもちろん、外出や旅行など、ファッション性と歩きやすさを両立したいシーンに最適なランニングスニーカーとなっている。

［小売価格］1万8000円（税込）

［発売日］1月16日（金）

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net/shop