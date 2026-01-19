アース製薬は、屋外でのハチの飛来による不安や不快を軽減することを目的とした、ハチよけ線香「アースガーデン ハチよけ撃滅 線香 40巻入」を1月20日に発売する。

近年、温暖化に伴いハチの活動シーズンが長期化しており、消費者の意識も年々高まっている。特に土木作業員、測量士、庭師といった仕事柄日常的にハチに悩まされている人や、本格的な園芸、釣り、キャンプなどのアウトドア活動を行う人にとって、ハチとの接触リスクは大きな課題となっている。

同社は消費者の「予防（忌避）ニーズ」に応え、屋外作業時のハチに対する不安から解放され、快適に過ごせるよう「アースガーデン」ブランドから、強力な忌避効果を持つ線香タイプを新提案する。



「アースガーデン ハチよけ撃滅 線香 40巻入」

同製品は、ハチをよせつけない極太線香であり、屋外での作業時や野外活動時に、飛来するハチを寄せ付けないことに特化している。

同製品は極太線香であり、そこから出るたっぷりの煙と有効成分メトフルトリンが、ハチ（スズメバチは対象外。スズメバチの駆除などは専門家に相談）、アブ、ブユ（ブヨ）の飛来を効果的に忌避する。これによって、屋外での作業の際にハチ等の不安から解放され、集中して活動できる。

1巻あたりの燃焼時間は約4時間持続するため（使用環境によって異なる）、長時間にわたる屋外作業や、本格的な野外活動（園芸、釣り、キャンプなど）にもおすすめだとか。

ハチが巣作りを開始する春頃（4月〜6月頃）から毎日ハチが活動する日中に常に使用することで、ハチが巣を作りにくい環境をつくるのにも効果的だという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月20日（火）

アース製薬＝https://corp.earth.jp