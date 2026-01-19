¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È»î¹çÃæ·Ñ¤Ë²ðÆþ¡¡¡Ö¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÎÆÈÀê¼é¤ëÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¤òÀë¸À
¡ÊCNN¡ËÊÆÎ¦·³»Î´±³Ø¹»¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡Ë¤ÈÊÆ³¤·³»Î´±³Ø¹»¡Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡×¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î°ìÀÚ¤Î»î¹ç¤È¤Î¶¥¹ç¤òÁË»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüÄø¤ä¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÎÂç¤ÊÅÁÅý¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÈæÎà¤Ê¤°¦¹ñ¿´¡¢Í¦µ¤¡¢¤½¤·¤Æ±ÉÍÀ¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÅý¤¬¡¢Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ»î¹ç¤äµð³ÛTV¥Þ¥Í¡¼¤Ë²¡¤·Î®¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼»î¹ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷ÏÈ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2038Ç¯¤Þ¤ÇÆ±»î¹ç¤ÎÊüÁ÷¸¢¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹»±²¼¤ÎCBS¤òÍø¤¹¤ëÆ°¤¡£¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥½¥ó»á¤ÎÉã¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼è¤ê´¬¤¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥ª¥é¥¯¥ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¥é¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥½¥ó»á¡£
¡Ö»ä¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç12·î¤ÎÂè2ÅÚÍËÆü¤Ï¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¡ª¡¡»ä¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯Îò»ËÅª¤ÊÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¡¢4»þ´Ö¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷ÏÈ¤ò¼é¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤³¤Î¹ñ²ÈÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»î¹ç¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡£Â¾¤Î»î¹ç¤ä¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î»þ´ÖÏÈ¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤³¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¼¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£ÊÆÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤äÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ïµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î»î¹ç¤ÏÊÆµÄ²ñ¤¬À©Äê¤·¤¿È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯1·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë²ðÆþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
Î¦·³»Î´±³Ø¹»¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤È³¤·³»Î´±³Ø¹»¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ß¥Ã¥É¥·¥×¥á¥ó¡×¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼»î¹ç¤ÎÎò»Ë¤Ï1890Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÅÁÅý¤ò¼é¤ê¡¢²æ¡¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÁ´¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡¢ÊüÁ÷¶É¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌ¹ð¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¡¢¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç´ÑÀï¤Ï¤³¤ì¤Ç6²óÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¡¼¥ß¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î»î¹ç³«»Ï¤Î30Ê¬¸å¤ËÊÌ¤Î»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£