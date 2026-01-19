ENHYPEN（エンハイフン）の新アルバム「THE SIN：VANISH」が、米ビルボードから絶賛された。16日にホームページで「このアルバムの全曲を通じて、ENHYPENが長い間続いてきたヴァンパイア物語を、連続的な流れで表現した。1度聞き始めたら簡単に止められないアルバム」と紹介した。

タイトル曲「Knife」に対して「舞台を掌握するために作られたような強烈でインパクトのある曲で、中毒性のあるリフレインが深い印象を残す。公演会場を圧倒するほど爆発的なエネルギーを盛り込んだ音楽で、ファンと一層近づくことができる連結の輪になるだろう」と説明した。

また「No Way Back（Feat．So！YOON！）は、ENHYPENが今のようなアーティストに成長しなかったら誕生しにくかった歌。洗練されながらも荒々しい質感が交差するサウンドと感情線がリスナーを引き込む」と伝えた。

さらに「SleepTightも、やはり精巧な構成で、単純な瞬間さえ特別に完成させた曲」とし、初の自作曲を出したJAKE（ジェイク）に対する称賛も惜しまなかった。

米ファッションマガジン・ヴォーグも、同アルバムについて「1曲もかかせない完成度を備えている」と報じた。また、米経済専門誌フォーブスは「ENHYPENは絶えず新しい試みを継続するチームだ。彼らは今回のアルバムを通じて、進化した叙事方式と新しいサウンドを披露した」と表現した。

韓国メディアのニュースエンは19日、「16日に発売されたTHE SIN：VANISHは、人間とヴァンパイアが共存する世界で愛のためにタブーを破って逃避する恋人の話を扱う。タイトル曲Knifeは、どんな脅威の前でも屈せずに立ち向かうという恋人の自信とENHYPENのパワフルなエネルギーを集約的にみせてくれるヒップホップ曲。アルバムは、発売初日だけで165万枚以上売れた」と報じた。

同メディアはさらに「爆発的な反応に支えられ、ミュージックビデオの再生数も急増している。Knifeミュージックビデオは、公開19時間でYouTube（ユーチューブ）再生1000万ビューを達成し、以後わずか8時間で再び1000万ビューを追加して2000万となった」とも伝えた。