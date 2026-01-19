飯島直子、残り野菜で作った朝食披露「栄養たっぷり」「温まりそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の飯島直子が1月18日、自身のInstagramを更新。身体が温まる朝食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】50代月9女優「温まりそう」野菜たっぷり手作り朝食
飯島は「残り野菜のスープ（白菜、ゴボウ、エノキ、ネギ、長芋） 温麺」とつづり、朝ごはんの写真を投稿。手作りの様子や、キッチンでにっこりと微笑む自撮り写真を公開した。
この投稿に「栄養たっぷりで美味しそう」「今日も可愛い」「温麺温まりそう」「温麺大好き」「笑顔にキュンとした」などと話題となっている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、体が温まる手作り朝食公開
◆飯島直子の投稿に反響
