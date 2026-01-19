¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¡ª¡×MAMAMOO¡¦¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢Åìµþ¸ø±é¸å¤Î¡ÈHIP¡É¤ÊÍ¾±¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÚPHOTO¡Û
MAMAMOO¤Î¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Î¡ÈHIP¡É¤ÊÍ¾±¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖTOKYO2 ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢1·î17Æü¡¦18Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMoon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TOKYO¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¸ø±éÄ¾¸å¤ÎÇ®µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈHIP¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¤á¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ·¤Ó¿´¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥à¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÅìµþ¤ÎÌë¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¸ø±é¸å¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¡Ä¡×¡Ö¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢1·î24Æü¤ËÂæËÌ¡¢2·î7Æü¤Ë¹á¹Á¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
