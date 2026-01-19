「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」の全ラインナップ公開！ 店舗を模したアラームやからあげクンのクッションなどが登場
【一番くじ LAWSON～50th Anniversary～】 1月24日 発売予定 価格：1回700円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」の全ラインナップを公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は1回700円。
本製品は、コンビニエンスストア「ローソン」に注目したくじとなっており、店舗をモチーフにしたアラームクロックや、からあげクンをモチーフにしたブランケットインクッション、ぬいぐるみのほか、フィギュアチャーム、プレートコレクション、グラスコレクション、ラバーコレクション、ステーショナリーコレクションなどが用意されている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各景品のラインナップを画像で確認することができる。なおラストワン賞は未だ明らかになっておらず、今後の情報に注目したい。
「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」
【ラインナップ】A賞 アラームクロック B賞 からあげクンブランケットインクッション C賞 からあげクンぬいぐるみ D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム E賞 プレートコレクション F賞 グラスコレクション G賞 ラバーコレクション H賞 ステーショナリーコレクション ラストワン賞 ？？？
A賞 アラームクロック種類：全1種 サイズ：約170mm
B賞 からあげクンブランケットインクッション種類：全1種 サイズ
C賞 からあげクンぬいぐるみ種類：全1種 サイズ：約400mm
D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム種類：全6種（選べない） サイズ：約40mm
E賞 プレートコレクション種類：全4種（選べない） サイズ：約100mm
F賞 グラスコレクション種類：全4種（牛乳瓶型グラスかグラスかのどちらかを選べます。デザインは選べません。） サイズ
G賞 ラバーコレクション種類：全6種（選べる） サイズ
H賞 ステーショナリーコレクション種類：全6種（選べる） サイズ
【全ラインナップ公開】- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) January 16, 2026
一番くじ LAWSON～50th Anniversary～
🛒1月24日(土)より順次発売予定https://t.co/4RH7nxAZYj
あの、ローソンが一番くじで登場‼️
ビックサイズの「#からあげクン」ぬいぐるみやローソンモチーフの実用雑貨を多数収録🌟#一番くじ #Lawson #ローソン pic.twitter.com/3Gs6uyGhtz
(C) Lawson