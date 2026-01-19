【一番くじ LAWSON～50th Anniversary～】 1月24日 発売予定 価格：1回700円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」の全ラインナップを公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は1回700円。

　本製品は、コンビニエンスストア「ローソン」に注目したくじとなっており、店舗をモチーフにしたアラームクロックや、からあげクンをモチーフにしたブランケットインクッション、ぬいぐるみのほか、フィギュアチャーム、プレートコレクション、グラスコレクション、ラバーコレクション、ステーショナリーコレクションなどが用意されている。

　今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各景品のラインナップを画像で確認することができる。なおラストワン賞は未だ明らかになっておらず、今後の情報に注目したい。

「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」

【ラインナップ】

A賞 アラームクロック B賞 からあげクンブランケットインクッション C賞 からあげクンぬいぐるみ D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム E賞 プレートコレクション F賞 グラスコレクション G賞 ラバーコレクション H賞 ステーショナリーコレクション ラストワン賞 ？？？

A賞 アラームクロック

種類：全1種 サイズ：約170mm

B賞 からあげクンブランケットインクッション

種類：全1種 サイズ
クッション：約300mm
ブランケット：約800mm

C賞 からあげクンぬいぐるみ

種類：全1種 サイズ：約400mm

D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム

種類：全6種（選べない） サイズ：約40mm

E賞 プレートコレクション

種類：全4種（選べない） サイズ：約100mm

F賞 グラスコレクション

種類：全4種（牛乳瓶型グラスかグラスかのどちらかを選べます。デザインは選べません。） サイズ
グラス：約80mm
牛乳瓶型グラス：約140mm

G賞 ラバーコレクション

種類：全6種（選べる） サイズ
コースター：約80mm
クリップ：約60mm
マーカー：約60mm

H賞 ステーショナリーコレクション

種類：全6種（選べる） サイズ
チケットホルダー：約220mm
ステッカー：約60mm（3枚セット）
リングノート：B6
スタンドメモ：約100mm
付箋：約100mm

(C) Lawson