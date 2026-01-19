【一番くじ LAWSON～50th Anniversary～】 1月24日 発売予定 価格：1回700円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」の全ラインナップを公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は1回700円。

本製品は、コンビニエンスストア「ローソン」に注目したくじとなっており、店舗をモチーフにしたアラームクロックや、からあげクンをモチーフにしたブランケットインクッション、ぬいぐるみのほか、フィギュアチャーム、プレートコレクション、グラスコレクション、ラバーコレクション、ステーショナリーコレクションなどが用意されている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各景品のラインナップを画像で確認することができる。なおラストワン賞は未だ明らかになっておらず、今後の情報に注目したい。

「一番くじ LAWSON～50th Anniversary～」

【ラインナップ】

A賞 アラームクロック

B賞 からあげクンブランケットインクッション

C賞 からあげクンぬいぐるみ

D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム

E賞 プレートコレクション

F賞 グラスコレクション

G賞 ラバーコレクション

H賞 ステーショナリーコレクション

A賞 アラームクロック B賞 からあげクンブランケットインクッション C賞 からあげクンぬいぐるみ D賞 ウチカフェスイーツフィギュアチャーム E賞 プレートコレクション F賞 グラスコレクション G賞 ラバーコレクション H賞 ステーショナリーコレクション ラストワン賞 ？？？種類：全1種 サイズ：約170mm種類：全1種 サイズクッション：約300mmブランケット：約800mm種類：全1種 サイズ：約400mm種類：全6種（選べない） サイズ：約40mm種類：全4種（選べない） サイズ：約100mm種類：全4種（牛乳瓶型グラスかグラスかのどちらかを選べます。デザインは選べません。） サイズグラス：約80mm牛乳瓶型グラス：約140mm種類：全6種（選べる） サイズコースター：約80mmクリップ：約60mmマーカー：約60mm種類：全6種（選べる） サイズチケットホルダー：約220mmステッカー：約60mm（3枚セット）リングノート：B6スタンドメモ：約100mm付箋：約100mm

(C) Lawson