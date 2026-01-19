【S&W M27 “The .357 Magnum” 4 inch Nickel Finish】 1月中旬発売予定 価格：42,680円

タナカは、モデルガン「S&W M27 “The .357 Magnum” 4 inch Nickel Finish」を1月中旬に発売する。価格は42,680円。

S&W M27は1935年に「S&W The .357 Magnum」という名前で誕生した。同時に生まれた「.357 Magnum弾」を使用できる銃で当時「世界で最も強力なリボルバー」とされ、一般のガンファン以外にも、法執行機関のオフィサーたちもこぞって購入したという。サイト、銃身長、仕上げ、グリップまで詳細にカスタム可能だった。戦後にリニューアルしてもカスタム思想は貫かれ、廉価版であるM28と差別化されていた。

今回の商品は1970～79年頃のニッケルメッキモデルを再現。テーパーの掛かった4インチのバレルに、リアサイトベース含めフレームからバレルまでチェッカリング、当時のプライマー(雷管)の信頼性の低さや高圧のカートリッジに耐えるため弾薬のリムまで覆うカウンターボアード・シリンダーやセミワイドハンマーとナロートリガーはタナカの得意とするメッキ技術でニッケルメッキ仕上げとなっている