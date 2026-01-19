¹ñÌ±Åª¤´Ä¹¼÷¥¢¥Ë¥á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¡×¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¿·Ê¹¤ËÌ¡²è¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¡¡¿·Ê¹¤ÎÌþ¤·¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö4¥³¥ÞÌ¡²è¡×¡£¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÇÞÂÎ¤Ë¡¢¤Ê¤¼4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤ÎÆÁ±Ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü4¥³¥ÞÌ¡²è¤Î·ÇºÜ¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¡©
¡¡4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë10·î20Æü¡£ÅìµþÄ«Æü¿·Ê¹¡Ê¸½¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¡Ë¤Î¡ØÀµ¥Á¥ã¥ó¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨ËÁ¸±¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÆÉ¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤È¤«¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀµ¤Á¤ã¤ó¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥óÉÕ¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ï¡ÖÀµ¤Á¤ã¤óË¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬Çä¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¡Ä«Æü¤äËèÆü¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçºåÈ¯¾Í¤Î¿·Ê¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ»æ¤È¤âÂçÀµ»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤«¤éÈ¯¹ÔÉô¿ôÁý¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤â¤ËÀ®¿ÍÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤¬Ãæ¿´¡£Éô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢²ÈÄíÌÌ¤Î¿·Àß¤ä4¥³¥ÞÌ¡²è¤Î·ÇºÜ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÀµËö´ü¤Ë¤Ï»¨»ï¡¦¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼çÎÏ¤Ï¿·Ê¹¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£ËèÆüÈ¯´©¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜÅÙ¤ÏÁêÅö¹â¤¯¡¢¾ï¤ËÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á²¤ÊÆ¤Î¿·Ê¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ü¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¿·Ê¹¤À¤Ã¤¿
¡¡¿·Ê¹¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ø¥³¥Ü¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ï1982Ç¯¤ÈÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨2026Ç¯¸½ºß¤âÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÈÌÁ´¹ñ»æ¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÁ±Ê¤µ¤ó¡£
¡¡Ï·¼ãÃË½÷¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤Ï1946Ç¯4·î22Æü¤«¤éÊ¡²¬¸©¤Î¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¯¥Ë¥Á¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤ÎÍ¼´©»æ¤Ë°Ü¤ê1949Ç¯12·î1Æü¤Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÍ¼´©¡¢¤Î¤Á¤ËÄ«´©¤Ë°ÜÆ°¤·1974Ç¯2·î21Æü¤ÇÏ¢ºÜ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿·Ê¹¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áËÙÅÄ¾À¸¡Ë