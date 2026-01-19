東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁蔵前署が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）容疑者（３０）を現行犯逮捕していたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。

逮捕容疑は１８日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。

鶴松容疑者は東京・浅草公会堂で「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）に出演中。１８日の公演は第１部の「梶原平三誉石切（かじわらへいぞうほまれのいしきり）」の奴菊平役は中村橋吾が、第２部の「傾城反魂香（けいせいはんごんこう）」の女房おとく役は中村莟玉が代役として出演した。第１部の「相生獅子（あいおいじし）」は上演中止になった。１９日は当初から休演日で、松竹によると２０日の上演に関しては改めて発表する。

鶴松容疑者の所属事務所は「事実関係を確認中です」とコメントした。

一般家庭出身の鶴松容疑者は１８代目中村勘三郎さんの部屋子として歌舞伎界に入った。２月に控えている初代中村舞鶴（まいづる）襲名にも影響が懸念される。