【ミニプラ01 コスモギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンクレーン ＆ ギャバリオンレーザー セット】 1月19日13時より予約開始 3月 発送予定 価格：2,376円

バンダイは、食玩プラキット「ミニプラ01 コスモギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンクレーン ＆ ギャバリオンレーザー セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月19日13時より予約受付を開始する。発送は3月を予定し、価格は2,376円。

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場する「コスモギャバリオン GC-R」を食玩プラキット化したもの。「コスモギャバリオン GC-R」のA～Dパーツを組み合わせることで「コスモギャバリオンGC-R」が完成する。また、「ギャバリオントリガー」、「コスモギャバリオン」への変形遊びも楽しめる。

さらにユニット「ギャバリオンクレーン」と「ギャバリオンレーザー」もラインナップ。「ギャバリオンクレーン」、「ギャバリオンレーザー」は変形遊びが楽しめるだけでなく、コスモギャバリオン GC-Rとの変形合体が可能となっている。

「コスモギャバリオン タイプクレーン」「コスモギャバリオン タイプレーザー」、さらには「コスモギャバリオン ＆C」「コスモギャバリオン G.I.」へフォームチェンジさせることが可能。

また、2月発売予定の「ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティファーストキット」に収録されている「ギャバリオンセイバー」、「ギャバリオンドリル」との連動が可能。

ミニプラ01 コスモギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンクレーン ＆ ギャバリオンレーザー セット

1月19日13時より予約開始

3月 発送予定

価格：2,376円

ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティファーストキット

2月 発売予定

価格：1個396円

(C)テレビ朝日・東映AG・東映