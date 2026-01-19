ココリコ遠藤の妻、息子たちがランチをともにした大御所芸人 夫から届いた写メに仰天「羨ましすぎるだろー！」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが19日までに、自身のブログを更新。冬休み中の子どもたちに起きた“まさかの出来事”を明かし、
【写真あり】ココリコ遠藤次男、手術受ける患部を公開
驚きと喜びの声をつづった。
16日、「まさかのー！！」と題してブログを更新。冬休み中、仕事のため家を空けていたまさみさんに代わり、遠藤が子どもたちの面倒を見ていたといい、
「パパに子供たちの面倒をみてもらっていたら…ランチ中の写メが来て」と和食店の座敷で遠藤と子どもたち、そしてなんとお笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武
が楽しそうに食事を囲む姿を公開。思わぬ顔ぶれにまさみさんは「えー！！！木梨憲武さんとパパ＆子供たち ランチしてるじゃん」と驚きを隠せず、「しかも鰻を
ご馳走してもらったんだって！！羨ましすぎるだろー！！！」と興奮気味につづった。
また、歯の手術を控えている次男について「歯の手術が近づいてきて ここ最近 元気なかったり 不安定だった」と明かしつつも、「『テレビに出てる憲武さんと一緒にご飯食べたんだよー 鰻食べさせてもらったんだよー』って嬉しそうにしてたから ちょっと安心」と、子どもの笑顔に胸をなで下ろした様子をつづった。
2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、8歳の次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
【写真あり】ココリコ遠藤次男、手術受ける患部を公開
驚きと喜びの声をつづった。
16日、「まさかのー！！」と題してブログを更新。冬休み中、仕事のため家を空けていたまさみさんに代わり、遠藤が子どもたちの面倒を見ていたといい、
「パパに子供たちの面倒をみてもらっていたら…ランチ中の写メが来て」と和食店の座敷で遠藤と子どもたち、そしてなんとお笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武
が楽しそうに食事を囲む姿を公開。思わぬ顔ぶれにまさみさんは「えー！！！木梨憲武さんとパパ＆子供たち ランチしてるじゃん」と驚きを隠せず、「しかも鰻を
ご馳走してもらったんだって！！羨ましすぎるだろー！！！」と興奮気味につづった。
2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、8歳の次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。