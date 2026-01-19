ゲラン最新作が描く夜の神秘♡アプソリュアレゴリアの世界

1999年に誕生した〈アクアアレゴリア〉は、自然の美しさを香りで讃えるゲランの象徴的コレクション。その哲学をさらに深化させ、夜の神秘と官能をテーマに生まれたのが〈アプソリュアレゴリア〉です。月光に照らされた自然が放つコントラストと余韻を、濃密で詩的な香りに昇華。感性を研ぎ澄ませ、静かに心へ染み渡る最新作に注目です♡

夜の自然を映すアプソリュアレゴリア



〈アプソリュ アレゴリア〉は、太陽が沈んだ後の自然が見せる別の表情に着目したオーデパルファンシリーズ。

昼とは異なる青みを帯びた光、静寂の中で際立つ素材の存在感を、リッチで官能的な構成で表現しています。

〈アクア アレゴリア〉の中でも最もドラマティックで、感情に深く訴えかける香りのレンジです。

砂漠の夜に着想したタバサアラ



アプソリュ アレゴリア タバ サアラ

価格：29,480円(税込)

〈アプソリュ アレゴリア タバ サアラ〉は、星明かりに染まる砂漠の幻想的な情景から誕生。

キー素材はタバコ、ラズベリーアコード、アンバーグリス。スモーキーなタバコのニュアンスに、ラズベリーの甘酸っぱさが重なり、アンバーの余韻が官能性を高めます。

紫やピンクに揺らぐ砂丘の光を思わせる、奥行きある香り立ちが印象的です。

容量：125mL

香りで示す自然へのコミットメント



〈アクア アレゴリア〉はゲランのサステナブルな美の哲学を体現する存在。90％以上*の天然由来成分と、オーガニック栽培ビーツ由来のアルコールを使用しています。

UEBT加盟以降は、世界各地のサプライチェーン監査を実施し、生物多様性と労働環境の保護を推進。自然と共生する未来を、香りを通して提示しています。

香りで旅する、究極の夜へ



〈アプソリュアレゴリアタバサアラ〉は、夜の自然が秘めた力強さと美しさを肌で感じさせる一本。スモーキーで甘美、そしてエレガントな余韻が、静かに自分自身と向き合う時間を演出します。

香りをまとうたび、月光に照らされた砂漠を旅するような感覚に。大人の感性に寄り添うゲラン最新作をぜひ体験してみて♪