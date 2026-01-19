¤Þ¤¹¤ª¤«²¬ÅÄ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÇÍÄ¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤«¤é¾×·â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ä¡×¤ËÁýÅÄ¤â¹æµã
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤Ç¤Ï¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¶ÛµÞºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×µÆÃÏÍ¥»Ö¤Ï¡¢²¬ÅÄ·½±¦¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢ÁýÅÄ±ÑÉ§¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö²¶¤³¤ó¤Ê¤ó¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤Èµã¤½Ð¤·¤¿¤È¾Ú¸À¡£¤µ¤é¤ËÁýÅÄ¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤À¤±µã¤¤¤Æ¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²¬ÅÄ¤¬40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢100¿Í¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤¬µã¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë²¬ÅÄ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ºÝ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤ß¤ó¤ÊÎÞ¡¢ÎÞ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥®¥ã¥°¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥®¥ã¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬·ë¹½´¶Æ°¸Æ¤ó¤Ç¡£¾¾ÃÝ¿·´î·à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁýÅÄ¤¬ÏÃ¤»¤Ð¡¢²¬ÅÄ¤â¡ÖÆ£»³´²Èþ¤ÎÀ¤³¦¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï1995Ç¯¤ËÆ±´ü·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¾åÅèÍ´²Â¤È·ëº§¡£98Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡¢2000Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£19Ç¯¤ËºÆº§¤òÊó¹ð¤·¡¢20Ç¯¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤µ¤é¤Ë24Ç¯10·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£