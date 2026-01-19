先日、１８歳の誕生日を迎えた、元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

登山を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「高尾山行ってきた」「ちょうど夕日の時間に頂上ついたの」 ＳＮＳに写真アップ





希空さんは「高尾山行ってきた」と、投稿。

続けて「ちょうど夕日の時間に頂上ついたの」と綴ると写真をアップ。









投稿された画像では、希空さんが、夕日をバックに佇む様子や、登山を楽しむ姿が見て取れます。







先日、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。







希空さんのWEB上での注目は大きく、インスタグラムのアカウントは、1月19日・13時00分現在、フォロワーが114.7万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。







【担当：芸能情報ステーション】