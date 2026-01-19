お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が17日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。芸人仲間と正月に毎年恒例の韓国カジノ旅行に出かけたことを報告した。

極楽とんぼ・加藤浩次から「森田さん、恒例の韓国ギャンブルツアー結果報告お願いします」と振られた森田は「2泊3日、死闘に次ぐ死闘。2泊3日で外に出たのが1回だけ。ホテルから徒歩5分ぐらいのタコ鍋を食べたくらい。それ以外はカジノ。死闘を繰り広げまして、トントンでした」とほぼカジノに時間を費やし、結果は勝ちも負けもしなかったと報告した。

森田は岡野洋一、ザ・マミィの酒井貴士と3人で朝に日本を出発し、韓国に到着。「（カジノができる）インスパイアってホテルがあるんです。僕ら泊まるのはパラダイスシティ。インスパイアって皆、行ったことなくて、ちょっと見たいなって。偵察みたいな感じで行ったんです」といい「やる気はなかったんですけど、行ったらやっちゃうじゃないですか。そこで何かしらんけど数十万ぐらい負けまして」とまず負けスタートだったと振り返った。

そして、初日の夜、「パンサーの向井さんが合流」と向井慧も加わったと明かすと、加藤が「向井も（ギャンブル）好きなんだよな」とコメント。森田は向井について「めちゃくちゃ好き、芸能界一クズって言っても過言ではない」と向井も大のギャンブル好きと明かした。

向井と合流後、4人でタコ鍋を食べに出かけたが「向井さんも来たばっかりでやりたくてウズウズしてるから、タコ鍋もまだ途中までしか食ってないのに『お腹いっぱい』って言い出して『もう行くよ』って」と夜9時ぐらいからカジノへ行くことに。森田は前日、朝まで生配信をしていたことから「眠すぎて2時ぐらいに帰ったんですよ。負けたまま帰った。その時点で100万円ぐらいかな？でも1回寝て立て直そうって」と就寝した。

そして「俺、朝の9時ぐらいに起きてLINE見たらまだ打ってるみたいな…」と向井、岡野、酒井の3人は一晩中カジノを楽しんでいたという。

森田はお風呂に入って朝10時頃からカジノへ繰り出すと「10時ぐらいに行った時はおらんかった」と3人はさすがに部屋に戻ったものの「1人でやってたら、10時に帰ったはずの向井さんが13時ぐらいに現れて…」とほとんど寝ずに向井がやってきた。さらに「向井さんは年末、競輪でちょっと勝った金があったから、それを100万だけ1回だけやらせてくれって。勝った分を一発目のバカラ、イベント的にやらしてくれって。それが余裕で負けまして」と1日目は散々な結果だった。

2日目は「なんと渡辺直美が合流してきまして。ちょっとホテルの中で飯だけ食って、そっから夜通し」と5人でカジノを楽しんだといい、渡辺についても「直美ちゃんは爪、ネイルめっちゃ凄いんですよ。長いんですけど、バカラのために右手だけ爪全部切ってきた。カードめくりたいから」とやる気っぷりが凄かったと笑った。

その日は「直美ちゃんと向井さんが夜中の2時ぐらいに帰って、俺と酒井と岡野が朝9時ぐらいかな？朝9時ぐらいに『もうアカンな、帰ろうかな』ってなったときにまた向井さんが起きてきて。朝まで打ってる俺たちを戦友みたいな目で『お前ら最高の仲間だな』って」と一体感が深まったという。

3日目を迎え、渡辺が100万円ほど負けていたもののバンカーが「6」で勝利した時だけ、「6」にベットしていた人に特別配当が付くルールで大当たり。10万円に12倍付いたといい「本当にスター見た」と渡辺の勝ち運に驚がく。「ビヨンセよりも踊ってました」と大興奮していたと振り返った。

結果的に森田も空港に向かうギリギリまでカジノを楽しみ、「去年は200（万円）ぐらい負けましたから、今年は300（万円）負け（で始まって）から何とかトントンに。皆さん、人生ってトントンなんです。肝に銘じておいてください」と笑った。

さらに、年末年始は13日間休みがあったことから、ネタづくりの会議をしても、まだ1日余っていたそうで「1日余ってるやんってなって、もう1回行ってきた。弾丸で1人で。それはちょい勝ちでしたね」と1人で再度、韓国にカジノをしに行ったと明かし、共演陣を驚かせていた。