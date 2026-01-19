三菱が手がけた夢のレーシングカー

世界的人気を誇るレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズには、自動車メーカーと共同で生み出された架空車両「ビジョン グランツーリスモ」シリーズが存在します。

その中で、三菱自動車が開発に協力したモデルが「XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ（以下、XR-PHEV エボ）」です。

XR-PHEV エボは、三菱がゲームの世界だからこそ実現できる“究極のスポーツカー像”を具現化した一台です。ベースとなったのは、2013年の東京モーターショーで発表された「MITSUBISHI Concept XR-PHEV」。

このコンセプトカーで掲げられたデザインテーマ「アスリートフォルム」を、レーシングカーとして極限まで進化させています。

フロントマスクは、スリーダイヤマークを起点としたウェッジシェイプを強調。クラウチングスタート直前のアスリートの緊張感を表現した造形で、低く構えたノーズと鋭いラインが強烈な存在感を放ちます。

前後に大きく張り出したフェンダーや20インチの大径ホイールも相まって、コンパクトながら塊感のあるフォルムに仕上げられました。

ボディサイズは全長約4400mmと比較的コンパクトでありながら、全幅は約2200mm級という極端なワイドボディを採用。このアンバランスさこそが、XR-PHEV エボを“スーパーカー”と呼びたくなる最大の理由といえるでしょう。

パワートレインには、3.0リッターエンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドEVシステムを搭載。システム最高出力は510馬力、最大トルクは103.5kgf-mという、まさにスーパーカー級の数値を誇ります。

この強大なパワーを路面に伝えるのが、三菱独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」です。4輪それぞれに最適な駆動力を配分することで、高い安定性と鋭いコーナリング性能を実現。

さらに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を用いた軽量ボディや、徹底的に作り込まれたエアロダイナミクスにより、旋回性能と高速安定性が追求されています。

XR-PHEV エボは、単なるゲーム内の架空車両にとどまらず、現実の三菱車にも影響を与えました。三菱はこのモデルのフロントグリルを「次世代SUVのデザインアイデンティティのスタディ」と位置づけ、後に登場した「エクリプスクロス」や3代目「アウトランダー」などの市販車デザインへとフィードバックしています。

こうした背景もあり、XR-PHEV エボに対してSNSでは、「リアルで売ってほしい」「カッコいい」「めちゃくちゃ速そう」といった率直な声に加え、「ランエボのオーナーとしてはかなり気になる」「エボの魂を感じる」と、かつてのランサーエボリューションを重ねるコメントも多く見られます。

2014年にグランツーリスモ内でデビューしたXR-PHEV エボは、三菱が描いた“もしも”の未来を体現する存在です。

市販化こそされていないものの、そのデザインとスペックは今なおファンの想像力を刺激し続けています。

三菱の“本気”が垣間見えるこの和製スーパーカーは、架空の存在でありながら、確かに多くのクルマ好きの心をつかんで離さない一台となっているようです。