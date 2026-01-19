º´²ì¡¦´òÌî»ÔÄ¹Áª¡¡Î©¸õÊä¼Ô¤Î¸øÌó¤È·ÐÎò
Â¼¾å¡¡ÂçÍ´¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
43¡¡Ìµ¡¡¸½¡¡¡Ú¼«¡Û
¡Ò¸øÌó¡Ó¤ªÃã¤ä²¹Àô¡¢¾Æ¤Êª¤Ê¤É¡Ö´òÌî¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ì±´Ö¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£²¹Àô»ñ¸»´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë²½¡£´òÌî¿·Ä£¼Ë¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¶ÈÌ³·Ð±Ä¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£±öÅÄÄ£¼Ë¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿Â¿À¤Âå¤¬¸ò¤ï¤ë»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£Â¿»ÒÀ¤ÂÓ¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¡£
¡Ò·ÐÎò¡Ó¿·Ê¹µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¡£²¹Àô½êºßÅÔ»Ô¶¨µÄ²ñÍý»ö¡£´òÌî»Ô±öÅÄÄ®¡£¶åÂçÂ´¡£
»³¸ý¡¡ÂîÌé¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë
40¡¡Ìµ¡¡¿·
¡Ò¸øÌó¡Ó¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼£¿å¡¢ËÉºÒÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Æ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡£ÁðÊ§¤¤¤äÆ»Ï©À¶ÁÝ¤Ê¤ÉÃÏ°è³èÆ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¡£±öÅÄÄÅÄ®ÊÂ¤ß¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¿ä¿Ê¡£°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤»Ù±ç¡£
¡Ò·ÐÎò¡ÓÊ¡²¬»Ô¿¦°÷¤«¤é´òÌî»Ô¿¦°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é»ÔµÄ¤ò2´üÌ³¤á¤ë¡£´òÌî»Ô´òÌîÄ®¡£¶åÂçÂ´¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÂçÁ¥,
³ùÁÒ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
²£ÉÍ,
Ä¹Ìî