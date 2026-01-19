RIIZE・アントン、“愛の天使”としてメンバー5人に“ガイドライン”示す 1年5ヶ月ぶり日本オリジナルシングルティザー公開
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、2月18日に2nd Japan Single「All of You」をリリースする。それに先立って、ティザー映像が公開された。
【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン
「ANTON’S 5 guidelines of Love」と題された映像では、愛を考えすぎるあまりに、頭から火が出てしまったウォンビンや、心臓の昂りに体まで飛び跳ねてしまったソヒ、目を閉じて瞑想（めいそう）の孤独の中で愛を探すウンソクに、ときめきすぎて心だけでなく体全身が揺れてしまうショウタロウ、本を熟読して愛を学ぼうとするソンチャンに愛の天使アントンがRIIZEメンバーへ5つのガイドラインを示している。
タイトル「All of You」の通り、“あなたの全て”に夢中なRIIZEがコミカルに描かれ、ほかにもこたつでくつろいだり、ナチュラルなポージングのコンセプト写真が公開されており、どんな楽曲となっているのか期待が高まる内容となっている。
本作は新曲「All of You」「Flashlight」を収録したRIIZEの1年5ヶ月ぶりの日本オリジナル作品で、初回限定盤A・B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売する。
初回限定盤AのDVDに収録される『Member Interview ＆ Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15』のティザー映像もRIIZEオフィシャルSNSにて公開された。昨年9月に代々木第一体育館にて開催された『RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』の会場にて撮影されたスペシャルインタビュー映像や、当日リハーサルシーン、ライブ直前・直後のメンバーの様子にライブ映像も収められた大充実のDVDとなっている。
RIIZEは2月21〜23日にワールドツアー特別公演として男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』3Daysを開催する。
