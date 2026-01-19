¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤Î²ñ¾ì¤òÁª¤Ö´´»ö¤Î³ä¹ç¤Ï? - »²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤ÏÌó3³ä
Fujitaka¤Ï1·î15Æü¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´´»ö¤ÎµÊ±ì´Ä¶ÁªÂò¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¡Á12·î18Æü¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë20Âå¡Á50Âå¤Î²ñ¼Ò°÷341Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁªÂò
¡ÖÄ¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤À¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤Ç56.9%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÊ¬±ì¡×¤Ç27.3%¡¢3°Ì¤¬¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤Ç15.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Î¤ªÅ¹¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ï¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«
¡û"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Öºòº£¤Î»þÎ®¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç44.3%¡¢2°Ì¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤ËÈóµÊ±ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç43.8%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç35.6%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"´°Á´¶Ø±ì" ¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Öºòº£¤Î»þÎ®¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö»²²Ã¼Ô¤ËÈóµÊ±ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
Â³¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç49.5%¡¢2°Ì¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¶Ø±ì¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç30.1%¡¢3°Ì¤¬Æ±Î¨¤Ç¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬µÊ±ì¼Ô¤Ç¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç29.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡ÖµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö´°Á´¤Ë¶Ø±ì¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡ÖÊ¬±ì¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´°÷¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç33.3%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç25.9%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç22.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´°÷¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³
¼¡¤Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ë¡Ö²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬70.7%¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬29.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÌó3³ä¤¬¡¢²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖµÊ±ì´Ä¶¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡ûºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶
Ä´ºº¤ÎºÇ¸å¡¢¡ÖµÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶¤Ï¤É¤ì¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤Ç50.7%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÊ¬±ì¡×¤Ç37.6%¡¢3°Ì¤¬¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤Ç11.7%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤Ï¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÊ¬±ì¡×¤ä¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«
¡ûÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁªÂò
¡ÖÄ¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤À¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤Ç56.9%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÊ¬±ì¡×¤Ç27.3%¡¢3°Ì¤¬¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤Ç15.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Î¤ªÅ¹¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ï¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"´°Á´¶Ø±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Öºòº£¤Î»þÎ®¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç44.3%¡¢2°Ì¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤ËÈóµÊ±ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç43.8%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç35.6%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"´°Á´¶Ø±ì" ¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Öºòº£¤Î»þÎ®¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö»²²Ã¼Ô¤ËÈóµÊ±ì¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
Â³¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç49.5%¡¢2°Ì¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¶Ø±ì¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç30.1%¡¢3°Ì¤¬Æ±Î¨¤Ç¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬µÊ±ì¼Ô¤Ç¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç29.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"Ê¬±ì"¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡ÖµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö´°Á´¤Ë¶Ø±ì¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÊ±ì¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡ÖÊ¬±ì¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´°÷¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç33.3%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç25.9%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç22.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç"Á´ÀÊµÊ±ì²Ä"¤òÁª¤ó¤À²ñ¼Ò°÷¤Î¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´°÷¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö¾å»Ê¤ä¼çÉÐ¤¬¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«
¡û"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³
¼¡¤Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ë¡Ö²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬70.7%¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬29.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç´´»ö¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÌó3³ä¤¬¡¢²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢"µÊ±ì´Ä¶"¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
²áµî¤Ë´´»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖµÊ±ì´Ä¶¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬½Ð¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡ûºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶
Ä´ºº¤ÎºÇ¸å¡¢¡ÖµÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶¤Ï¤É¤ì¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤Ç50.7%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÊ¬±ì¡×¤Ç37.6%¡¢3°Ì¤¬¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤Ç11.7%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤Ï¡Ö´°Á´¶Ø±ì¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÊ¬±ì¡×¤ä¡ÖÁ´ÀÊµÊ±ì²Ä¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦µÊ±ì´Ä¶¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«