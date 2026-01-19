日本マクドナルドは、「ひるまック」限定のポテト&ドリンクサイズアップ無料キャンペーンを1月26日から1月30日まで実施する。

「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」など、定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10時30分～14時）限定で最大70円おトクな600円台で楽しめるランチセット。今回、「ひるまック」をさらにおトクに楽しむことができるキャンペーンが5日間限定で実施される。

キャンペーン内容としては、「ひるまック」対象のセットについてくる「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれLサイズに無料で（通常は+100円）サイズアップできるというもの。対象商品は以下のセットとなる。

【対象商品（バリューセット）】

ダブルチーズバーガー てりやきチキンフィレオ てりやきマックバーガー ビッグマック フィレオフィッシュ

