マクドナルド、「ひるまック」限定でポテト&ドリンクのサイズアップ（M→L）が5日間無料
【ポテト&ドリンクサイズアップ無料キャンペーン】 期間：1月26日～1月30日
日本マクドナルドは、「ひるまック」限定のポテト&ドリンクサイズアップ無料キャンペーンを1月26日から1月30日まで実施する。
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」など、定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10時30分～14時）限定で最大70円おトクな600円台で楽しめるランチセット。今回、「ひるまック」をさらにおトクに楽しむことができるキャンペーンが5日間限定で実施される。
キャンペーン内容としては、「ひるまック」対象のセットについてくる「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれLサイズに無料で（通常は+100円）サイズアップできるというもの。対象商品は以下のセットとなる。
【対象商品（バリューセット）】ダブルチーズバーガー てりやきチキンフィレオ てりやきマックバーガー ビッグマック フィレオフィッシュ
ダブルチーズバーガー
てりやきチキンフィレオ
てりやきマックバーガー
ビッグマック
フィレオフィッシュ
ひるまック®メニュー限定で#無料でLサイズに- マクドナルド (@McDonaldsJapan) January 19, 2026
1/26(月)から5日間限定！ pic.twitter.com/uqtseJzjD3