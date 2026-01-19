【namco大阪日本橋店：アーケードゲーム「THE IDOLM@STER」】 1月21日 機器取り下げ

namco大阪日本橋店は、同店舗にて設置されているアーケードゲーム「THE IDOLM@STER」について、1月21日を以って機器を取り下げることを発表した。

アーケードゲーム「THE IDOLM@STER」は、2005年7月に稼働開始となった『アイドルマスター』シリーズ第一作。2010年9月にオンラインサービスが終了し、現在は一部店舗にてオフラインで稼働しているアーケードゲーム機となる。

日本で設置店舗が少なくなった「THE IDOLM@STER」だが、今回その内の1店舗であるnamco大阪日本橋店がXアカウントにて機器取り下げを発表し、多くのファンから悲しみの声が集まっている。

なお本機は現在稼働しておらず、プレイすることはできないが、様々な方のサインが描かれた、思い出が詰まった筺体が取り下げの1月21日まで展示されるため、この機会に最寄りの方は是非遊びに行って欲しい。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.