沖縄で自主トレを行う、ドラゴンズの大野雄大投手。シーズンまでまだ時間はありますが、順調な仕上がりを見せています。

ドラゴンズのキャンプ地、沖縄・北谷町で自主トレを行っている、大野雄大投手。

昨シーズンは、自己最多タイとなる11勝を挙げカムバック賞を受賞。再び自信を取り戻す成績を残しました。

それでも、プロ16年目のベテランに気のゆるみはありません。

「昨年はカムバック賞も取って、11勝もしたけど、次の年も活躍したいという気持ちが強い。年々次のシーズンを迎えるのが怖い。そのためにしっかり準備をする時間が増えている」（大野雄大投手）

入念な準備の一つが、去年の自主トレよりも5日前倒しての沖縄入り。

その甲斐もあってか、今年初めてキャッチャーを座らせた投球練習では――

「順調に仕上がっていると思う。自分の感覚と球の勢いが今のところ合っているので、いい形だと思います」（大野投手）

「まずはAクラス、その先に優勝を目指して」

練習の合間には、名古屋から来たドラゴンズファンの少年をブルペン内に招き入れるサプライズも…。

「キャンプ中は、なかなかできないけど、彼らも少年野球をやっていると言っていた。プロの球を近くで見てもらって、こうなりたいなと思ってもらえたら」（大野投手）

「テレビで投げているところを見るとかっこいいけど、こういうところで見ると優しいと思った。1軍で活躍するの待ってます。頑張ってください」（名古屋から来たファンの少年）

子どもたち、そしてドラゴンズファンの期待を背負い長年チームを支えるサウスポーが優勝へと導きます。

「選手も今年はやれると信じて練習をしている。まずはAクラス、その先に優勝を目指してやるけど、いいところをつかめるようにやっていきたい」（大野投手）

