【九州地方 雪の予報】今後の情報に注意

２０日（火）は二十四節気の『大寒』です。暦に合わせるように全国的に「寒波」が始まります。寒いだけでなく雪が予想され、九州で「雪の予報」が発表されたのは『福岡・佐賀・長崎・熊本』ですが、２２日（木）～２４日（土）が「雨の予報」の鹿児島も「くもり一時 雨か雪」という内容になっています。

、、 各県５地点ずつを画像で掲載しています。

雪シミュレーション２０日（火）～２４日（土）

２０日（火）から「寒波」が始まりますが、２３日（金）までは「雪」が予想されているのは山沿いだけで、２４日（土）になると「雪」の予想範囲が広がってきます。画像で確認できます。

寒気シミュレーション２０日（火）～２４日（土）

上空約１５００ｍには、九州北部で「氷点下１２℃」、九州南部で「氷点下９℃」の寒気が流れ込んできそうです。今シーズン一番の『寒気』が予想されています。

九州地方各都市の週間予報（２０日（火）～ ２６日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市の５か所です。「雪の予報」が『福岡・佐賀・長崎・熊本』に発表されています。

