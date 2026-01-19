メ～テレ（名古屋テレビ）

連日、合同自主トレに励むドラゴンズのルーキーたち、本格的なプロ生活へ視界良好です。

17日、新人選手たちが受けたのは、静止視力や動体視力などを測定する視覚能力検査。

「目と歯ならびには自信がある」と語るドラフト1位の中西聖輝投手は、すべての項目で満遍なく良い数値を記録。

「検査でしか分からないようなところが、何カ所か出てきたので、その辺もこれからの生活でちょっと意識しながら、携帯の使用頻度や文字を読むときは、意識したいと思います」（ドラフト1位 青山学院大 中西聖輝投手）

一方――

「うわ～、今の全然見えなかった」（ドラフト5位 東北福祉大 新保茉良選手）

0.05秒の間表示される数字を記憶する「瞬間視」の検査で苦戦していたのが、ドラフト5位・新保茉良選手。

「めちゃくちゃ難しっすこれ、やばっ。これアホとか関係ないですか？」（新保選手）

「関係ないです。そういうものじゃないです」（検査スタッフ）

それでも、動くものを見分ける「動体視力」での検査では新人選手たちの中でトップ。

日米で活躍した元ドラゴンズ福留孝介さんに並ぶ高い数値だったと言います。

「蚊とかよく追いかけるので得意かなと思います」（新保選手）

2月1日から始まる沖縄キャンプでは、1軍、北谷スタートが決まっている22歳。

「やっとテレビで見ていた人たちと、プレーができるんだなと思ってうれしかったです。開幕1軍が自分の中の目標なので、どれだけアピールできるかが大事だと思う。いいところでしっかり結果を残せるように頑張ります」（新保選手）

(2026年1月19日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)